Un viaggio tributo nella vita di Mia Martini

"E non finisce mica il cielo", ovvero quella intensità e potenza cantata che parla al pubblico di temi universali come l’amore, la speranza, la perdita. Porta il titolo di una delle canzoni più note di Mia Martini lo spettacolo-tributo alla stessa amata e tormentata cantautrice che vuole celebrare l’artista nei trent’anni dalla sua scomparsa. L’appuntamento, che si terrà sabato 5 aprile alle 21 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, si propone come un insieme di aneddoti, canzoni e momenti più incisivi e significativi di una delle più grandi interpreti della canzone italiana. A partire dagli esordi, quando ancora ragazzina, Domenica Rita Adriana Berté si presentò al suo primo provino: 15 anni, semplicemente con il suo vero nome e con la seria intenzione di intraprendere l’unica carriera che le interessava, quella di cantante. Lo spettacolo vuole celebrare sì i riconoscimenti attribuiti a Mia Martini nelle grandi kermesse in Italia o all’estero e i capolavori di successo, insieme ai dodici dischi d’oro e uno di platino che ne sono seguiti, con più di venti milioni di dischi venduti, ma prima di ogni cosa lo scopo con il quale è nato il progetto teatrale "E non finisce mica il cielo" è ricordare il personaggio straordinario che è stato in campo musicale come artista e nella vita come figura serena, ironica e allegra. Sul palco del Bolognini ci saranno due attori che daranno vita a undici personaggi esibendosi in quattordici canzoni dal vivo. Marino Filippo Arrigoni sarà volto, movenze e voce dei personaggi maschili ruotati in maniera determinante attorno alla famosa cantante, mentre Serena Nacci vestirà i difficili panni di Mia Martini recitandone la parte e quindi anche cantando canzoni famose e meno conosciute, ognuna rappresentativa dei vari momenti della sua vita di donna e di artista.

Lo spettacolo è il risultato di un lavoro corale e appassionato che ha messo insieme più soggetti: patrocinato dal Comune di Pistoia, l’evento è nato dalla collaborazione tra Progetto Idra Associazione di Promozione Culturale e Teatrale di Massa e Cozzile e la Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro Consolato di Pistoia. Sostenitore dell’iniziativa è il Rotary Pistoia - Montecatini Terme Marino Marini.

Ma l’impegno condiviso non si ferma qui, dal momento che tutti i soggetti coinvolti investiranno in un progetto contro calunnia e bullismo dedicato a Mia Martini, con la realizzazione di un murales ed eventi collaterali che coinvolgeranno i giovani, tutti i cittadini e le scuole. I costumi di scena sono stati offerti da L’America di Quarrata; la regia è di Marino Filippo Arrigoni. La serata è a ingresso libero, con la possibilità di lasciare un’offerta che andrà poi a sostenere i progetti di cui sopra che saranno realizzati dagli Angeli del Bello di Pistoia. È gradita e consigliata la prenotazione, da effettuarsi telefonando oppure scrivendo su WhatsApp allo 333.4332069 oppure a 335.7538895. Per informazioni dettagliate, oltre ai numeri suddetti, è possibile scrivere una mail a [email protected] oppure ww.progettoidra.it.