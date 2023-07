Un viaggio straordinario nella storia

Elisa Capobianco

Non è una "semplice" strada ferrata, non sono soltanto treni. Lungo la Transappenninica si è fatta la storia d’Italia. E non solo. Un tracciato affascinante che il progetto Porrettana Express permette a tutti di scoprire in un viaggio ricco di magia e di suggestioni. E così, su quei binari, oltre a respirare Bellezza è possibile anche capire qualcosa in più di noi, della nostra identità. I treni storici in partenza da Pistoia rappresentano tante cose, salirci a bordo è un autentico regalo per il cuore, capace di far stropicciare gli occhi a grandi e piccini. Ecco perché è di fondamentale importanza valorizzare l’iniziativa con una lunga programmazione. Sarebbe un bene per tutti.