Un viaggio nel deserto Per scoprire la vita

Nuova produzione Atp-Teatri di Pistoia in scena domani e venerdì prossimo 17 novembre al Funaro di Pistoia "L’eccezione e la regola" per la regia di Renata Palminiello che arriva ‘a casa’ dopo il felice debutto della scorsa estate al Festival Inequilibrio a Rosignano Marittimo. Comincia con una premessa al pubblico l’opera: la richiesta di una attenzione di fronte a ciò che sembra normale, e dunque giusto e inevitabile. Scritta da Brecht nel 1930, questa breve parabola è semplice come gli esempi giusti, aspra e forte, formalmente perfetta. La storia è ambientata in Mongolia: tre uomini, un mercante, un portatore e una guida, devono raggiungere il più velocemente possibile la città di Urga per concludere un affare. Il mercante licenzia la guida perché non fa marciare abbastanza in fretta il portatore e prosegue solo con quest’ultimo il viaggio nel deserto. Durante una sosta il portatore, temendo di essere trovato con una borraccia d’acqua ancora piena, la porge al mercante. Il mercante, pensando di essere invece minacciato dal portatore con una pietra, lo uccide. La moglie del portatore cerca giustizia. Una versione teatrale, quella di Renata Palminiello con la collaborazione di Sena Lippi, che rispetta l’essenzialità della scrittura cercando la massima accuratezza di ogni dettaglio di questa messa in scena asciutta.

I cinque attori, Maria Bacci Pasello, Stefano Donzelli, Marcella Faraci, Mariano Nieddu, Jacopo Trebbi, creano, usando pochi oggetti, i luoghi di questa storia, trasformano in immagini la concretezza dello spazio: ora vediamo il deserto nel caldo dei piedi di chi lo attraversa, il fiume nella confusione di chi ne viene travolto, vediamo l’oasi nel sollievo del cibo e del riposo, vediamo la attesa in un canto. "Di fronte alle parabole di Brecht, il pubblico va accompagnato con rispetto – dice la regista -: non deve essere investito dalla storia ma deve poterla ascoltare e guardare. Ho capito, che questo non entrare dentro alla storia non era che la garanzia che di questa si potesse essere liberi di riconoscere e scegliere quello che a ciascuno era necessario. "L’eccezione e la regola" è la storia di un viaggio che si deve fare per sopravvivere ma dal quale non si torna". Lo spettacolo sarà replicato fino al 22 novembre, alle ore 10.15, per gli studenti di Pistoia e provincia, nell’ambito del Progetto "A scuola di teatro". Inoltre, martedì 21 novembre, alle 17.30, nella Sala Soci Coop Gualtiero Degli Innocenti (viale Adua, 6, Pistoia) Gabriele Rizza introdurrà un incontro con Renata Palminiello e la Compagnia de "L’eccezione e la regola" per il ciclo di prove aperte e dialogo con gli artisti "Il Teatro nel carrello", a cura di Unicoop Firenze, in collaborazione con Teatri di Pistoia. Ingresso libero, prenotazioni scrivendo a [email protected] o su WhatsApp al 347.6227943. Biglietti in posto unico 15 (intero) e 12 euro (ridotto) alla biglietteria del Manzoni oggi e domani dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19; un’ora prima dello spettacolo al Funaro e su www.bigliettoveloce.it.

linda meoni