"Un uomo tra due fuochi" L’affondo della minoranza dopo la nomina di Petrucci

Ricostituita la Giunta del Comune di Abetone Cutigliano, "Il paese che vogliamo" formula la sua valutazione sul dopo Formento (ormai ex assessore con deleghe allo sport, attività economiche, nuove tecnologie e transizione ecologica). "Più che un terremoto – scrivono dal versante della minoranza consiliare – una frana annunciata. Un lungo scivolone iniziato in autunno con le divisioni sul passaggio della rete idrica dell’ex Comune di Abetone a Gaia. Dopo due anni di pressoché totale immobilismo amministrativo, la maggioranza sembra più che mai in una crisi esistenziale, che si evince dal decreto stesso con il quale il sindaco motiva la sua decisione. Parlando di ’venir meno del rapporto fiduciario’ e ’salvaguardare la prosecuzione del mandato’, si intuisce la profonda discordia e che ha da sempre contraddistinto la maggioranza". Luci e ombre, vengono dalla squadra capeggiata da Davide Costa: da una parte si rileva un’apertura di credito nei confronti del neo assessore, Maurizio Petrucci, dall’altra se ne evidenziano i limiti.

"Il sindaco ha scelto il nuovo assessore: Maurizio Petrucci, a cui ha affidato sport, relazioni con la popolazione e le associazioni e i servizi socio-sanitari. Petrucci si trova nella scomoda posizione di essere tra due fuochi. Uomo di valore per le sue relazioni con il mondo dell’associazionismo, ma non all’altezza - secondo noi - della delega ai servizi socio-sanitari. Già rappresentante della salute nei primi quattro anni di amministrazione Petrucci, non si è certo prodigato nel bloccare la firma del tanto decantato “patto Rossi“. Ci auguriamo che la sua possa essere una presenza costante in giunta (e non una tantum come spesso era per Formento) e ci auguriamo possa intensificarsi il suo dialogo con la minoranza. Come sempre – conclude la nota de “Il paese che vogliamo“ –, staremo alla finestra e attenderemo i giochi di potere dentro il municipio. Una cosa è sicura, ci auguriamo che ogni ambizione personale, rivalsa e vendetta venga abbandonata per il bene dei cittadini e di un territorio che giorno dopo giorno vive di incuria e abbandono. Su questo non transigeremo".

