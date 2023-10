Un traguardo eccezionale per la super cuoca. La signora Lia oggi spegne ben 103 candeline

"Sono passati anni da quando eri cuoca prima all’asilo Regina Margherita e poi al campeggio Virgilio di Molino a Fuoco (Vada), dove hai messo a tavola tanti bimbi ed oggi li ritrovi genitori se non addirittura nonni (ma tutti ricordano ancora la tua cioccolata per merenda). Lia, oggi è il tuo compleanno! Non solo ci hai aiutato nella vita attraverso il tuo sorriso e le tue risate contagiose, ma sei stata anche un’ispirazione per tutta la famiglia e te ne siamo immensamente grati. Il tuo garbo, la tua intelligenza, la tua allegria e i tuoi vivaci occhi azzurri hanno attirato molte amicizie che ancora mantieni. Nessuno può credere che hai compiuto 103 anni. Sei ancora la memoria storica e lucida di tante persone, dei familiari, degli affetti e delle amicizie. Il compleanno è una festa speciale e non c’è cosa più bella oggi, di poterlo festeggiare insieme, ma siamo talmente emozionati da aver dimenticato di comprare le candeline. Per caso qualcuno ce ne presta solo… 103? Che gioia vederti a capo tavola, come ad ogni festa, come ad ogni cerimonia, come ogni domenica in cui si pranza insieme: stavolta non solo sei la protagonista indiscussa della tavolata, ma sei la festeggiata d’onore: tanti auguri per i tuoi 103 anni Lia. E concludiamo con il tuo motto: “E se passo Febbraietto camperò un altro annetto”. Auguri dai figli Luciano e Tiziano, dalle nuore Deanna e Carmen, dal nipote Marco, dal bisnipote Alessandro e da tutti i familiari".