Un torneo per "Vannino" Ed è già boom di adesioni

Un modo per ovviare all’impossibilità (perlomeno per quanto concerne quest’anno) di disputare il Torneo dei Rioni, ricordando al contempo uno dei personaggi più iconici di Agliana. Questo è l’obiettivo che si pone la prima edizione della "Coppa Vannino", una competizione di calcio a 5 pronta a partire il prossimo 5 giugno. Un evento sportivo organizzato dall’Asi Agliana, con la collaborazione del Comune e dell’Olmi: si tratta di un torneo di futsal che si disputerà sul campo da calcio di via Mallemort intitolato pochi anni fa ad Edoardo Baldi. Gli organizzatori puntano ad arrivare all’iscrizione di sedici squadre, per dare vita alla formula che prevede la suddivisione delle formazioni partecipanti in gironi da quattro squadre. Ogni squadra giocherà almeno tre partite e le migliori si qualificheranno alla fase ad eliminazione diretta, la stessa che assegnerà il trofeo.

Una kermesse che porta emblematicamente il soprannome di Alessandro Egidio Gori, scomparso lo scorso gennaio a 70 anni. E che, se vogliamo rappresenta una prima iniziativa per ricordare Vannino. "L’idea è venuta strada facendo: siamo partiti dall’intenzione di organizzare un torneo di ’calcetto’, dopo aver preso atto delle difficoltà di ri-organizzare per il 2023 il Torneo dei Rioni – ha commentato Francesco Fabbri, allenatore aglianese e deus ex machina del progetto – e quando è arrivato il momento di scegliere il nome abbiamo pensato a Vannino, chiedendo il permesso ai familiari. Una persona alla quale tutti volevano bene, ad Agliana e non solo". Circa una decina di formazioni avrebbero già confermato la partecipazione alla rassegna, con l’obiettivo dell’organizzazione che resta quello di arrivare almeno a sedici. Il tempo ad ogni modo non manca, visto che la coppa inizierà fra poco più di un mese per poi concludersi il 6 luglio. Le partite si svolgeranno a cadenza settimanale dal lunedì al giovedì, sino alla finalissima. E’ possibile iscriversi contattando il numero 3466327523. "Per ora mi sembra che Agliana abbia risposto ’presente’, in termini di interesse - ha chiosato Fabbri – vedremo come andrà e poi tireremo le somme. L’auspicio è che possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi anni". Nel nome dello sport e di Vannino.

Giovanni Fiorentino