Un torbido noir intriso di grazia e dolcezza

Ogni martedì Alfonsina Malacrida, detta Nanà – qui interpretata da Giuliana De Sio –, compie un rituale. Alle tre del pomeriggio entra in una pensione, saluta, va nella stanza che lei sa, mette il denaro sul comodino, si spoglia, piega accuratamente i vestiti e, verificata la pulizia delle lenzuola, s’infila nel letto. Qui la aspetta puntuale Bonamente Fanzago (Riccardo Festa), attore porno al tramonto, un passato da gigolò, per il quale Nanà è rimasta l’ultima e unica cliente: la cliente del martedì. Colei che paga per la sua ora d’amore. E un martedì di questi mentre i due sono in camera e hanno consumato quell’ora d’amore, ecco qualcuno bussare alla porta. C’è un giornalista, dice il gestore della pensione (Paolo Sassanelli), che vuole vedere Nanà. Dalle parole di Pietro Maria Belli, giornalista di cronaca senza scrupoli (Alessandro Haber) emerge il passato oscuro della donna. Chiusura in bellezza per la stagione di prosa al Teatro Manzoni con "La signora del martedì", dal romanzo omonimo del grande Massimo Carlotto per la regia di Pierpaolo Sepe e con un cast, come si è già anticipato, di sicura presa sul pubblico. L’appuntamento in sala è per sabato 23 marzo (ore 20.45) e domenica 24 (ore 16).

Un vero noir, crudo, intriso di torbida sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia, arricchito da un’ironia elegante e tagliente che produce leggerezza e sorriso. Uno stato di tensione attraversa tutto lo spettacolo e accompagna il pubblico fino all’imprevedibile conclusione, lasciandolo senza fiato, per sempre legato a questi meravigliosi personaggi nati dall’immaginazione di Massimo Carlotto, resi veri dalla preziosa regia di Sepe. Lo spettacolo, prodotto da Gli Ipocriti-Fondazione Teatro della Toscana, si avvale delle scene della scena di Francesco Ghisu e dei costumi firmati da Katarina Vukcevic. I biglietti per lo spettacolo (da 8 a 28 euro, con riduzioni consultabili sul sito dei teatri, www.teatridipistoia.it) sono in vendita alla Biglietteria del Teatro Manzoni (telefono 0573.991609/27112), aperta il giovedì dalle 16 alle 19, il venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19); apertura anche un’ora prima delle rappresentazioni. Prevendite disponibili anche online su www.bigliettoveloce.it

In aprile, il Teatro Manzoni ospita l’ultimo evento speciale della stagione, "Qualche estate fa", protagonista Claudia Gerini e il Solis String Quartet, in un omaggio alla vita e alla musica di Franco Califano.

Ed è atteso per domani, venerdì 22 marzo (ore 20) al Funaro l’ultimo "Shakespeare da tavolo" le opere del più noto poeta e drammaturgo raccontate in quaranta minuti da Massimiliano Barbini (e altre stoviglie) che ne è anche ideatore. Il format da lui pensato è lo stesso dei tre appuntamenti precedenti: il tavolo da cucina diventa palco, bottiglie, bicchieri, vasi e altri oggetti incarnano quei personaggi che da secoli incantano le platee. Lo spettacolo è preceduto da un aperitivo.

Info 0573.991609; 0573.27112.

