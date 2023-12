Un tè per presentare la scuola ai genitori. L’iniziativa della secondaria "Marconi Roncalli"

Un appuntamento da segnare in agenda: per creare un clima collaborativo e accrescere la partecipazione delle famiglie, può essere importante prevedere occasioni piacevoli di condivisione per fare in modo che genitori, alunni, docenti, possano conoscersi anche sotto luci nuove. E’ l’iniziativa promossa dai ragazzi, dai docenti e dalla dirigenza della scuola secondaria di primo grado Marconi-Roncalli che invita i genitori che non avessero avuto modo di partecipare ai vari open day, a un incontro conviviale per conoscersi e scambiare quattro chiacchiere. Chi fosse interessato o incuriosito, è invitato all’ora delle tè, cioè alle 17, martedì 9 gennaio 2024. Ma perché proprio a un piccolo evento che rimanda alla cultura anglosassone?

"La risposta – si legge nella presentazione – la forniscono le ragazze e i ragazzi che ormai da anni, seguono corsi di potenziamento in inglese per acquisire le certificazioni linguistiche e che ben volentieri si prestano a situazioni comunicative che vanno ben oltre le simulazioni proposte in classe. Quale migliore ambiente reale di comunicazione se non “il salotto buono“ di una scuola immaginando di essere in una Tea Room dove ci si ritrova per parlare piacevolmente? Appuntamenti più tradizionali attendono invece le famiglie con bambini piccoli: alla Girandol” il 16 gennaio dalle 16.15 alle 18.30, oppure alla primaria: Collodi l’8 gennaio dalle 17.30 alle 19.30, Civinini il 10 gennaio dalle 17 alle 19, Frosini il 15 gennaio dalle 16.45 alle 18.30.