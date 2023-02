Un successo la festa di Carnevale Commosso il ricordo di Gorgeri

Una targa in ricordo di uno storico animatore del Carnevale e una sfilata che ha riportato la piazza di San Michele gremita di adulti e bambini. E’ tornato domenica scorsa, dopo due anni di stop, il ‘Carnevale aglianese’ (43esima edizione) con due sfilate a San Michele: la prima domenica scorsa, l’altra ci sarà il 26 febbraio, dalle 14 in poi. Il ritorno della storica manifestazione è stato segnato da un emozionante momento: la consegna di una targa alla famiglia di Graziano Gorgeri, che fu tra i fondatori del Carnevale e ne è stato animatore instancabile per 42 edizioni, fino all’inverno 2020. Domenica scorsa, dopo la messa delle 10, la parrocchia di San Michele ha donato una targa alla famiglia di Graziano. Hanno ritirato la targa la moglie di Gorgeri, Deanna, con le figlie Ilaria e Arianna. Hanno consegnato la targa ricordo tre veterani del Carnevale: Piero Melani, Franco Bonacchi e Romeo Palandri, anche loro volontari instancabili che hanno contribuito al rilancio della manifestazione quest’anno. Sulla targa è raffigurato un bozzetto di Graziano Gorgeri, realizzato per un’edizione del Carnevale (era lui, infatti, che disegnava i bozzetti dei carri che poi realizzava con altri volontari) e una frase che esprime profonda gratitudine: "In ricordo di Graziano perché ciò che ha amato profondamente rimarrà come presenza delle sue opere nella nostra memoria". Un riconoscimento che ha commosso la moglie e le figlie di Gorgeri, ma anche i volontari che hanno consegnato la targa e tutti i parrocchiani presenti. Graziano Gorgeri, che si è spento nel dicembre 2020 a 85 anni, è stato un vero pilastro in paese e per il Carnevale dei ragazzi.

Piera Salvi