Un servizio per gli anziani fragili con la linea telefonica "Sos estate"

Anche quest’anno, a partire da oggi primo agosto, è attivo "SOS Estate", il numero telefonico dedicato agli over 60 per ricevere sostegno, informazioni e assistenza nel periodo più caldo dell’anno. Fino al 31 agosto, dunque, è possibile contattare AnzianInforma allo 0573 505243, tutti i giorni della settimana, dalle 8 alle 20 per indicazioni e orientamento su attività, servizi e proposte di socializzazione presenti sul territorio dedicate alla terza età.

"“SOS Estate” è un servizio pensato per rendere meno disagevole la permanenza in città agli ultrasessantenni durante i mesi estivi – sottolinea Anna Maria Celesti, assessore alle Politiche di inclusione sociale del Comune di Pistoia –. Ad agosto, infatti, cambiano i ritmi di vita delle famiglie, le temperature sono sempre alte e così i soggetti più fragili possono aver bisogno di ascolto, di sostegno psicologico, di un punto di riferimento o anche soltanto di stabilire un contatto. Il presidio telefonico può assolvere a tutte queste funzioni, monitorando le richieste di aiuto ed evitando che alcune forme di solitudine sociale non si trasformino in veri e proprio disagi psicologici".

Anzianinforma è un servizio telefonico rivolto agli ultrasessantenni, attivo tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, che nel mese di agosto viene potenziato per poter offrire uno strumento di vicinanza e di aiuto a coloro che, nel mese più delicato dell’anno per situazione climatica e diminuzione di presenze e attività aperte, risentono dell’assenza di una rete familiare, amicale e sociale che possa alleviare le piccole necessità e difficoltà di ogni giorno.

"SOS Estate" è parte integrante di Socialmente, il progetto di socializzazione dedicato alla terza età del Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale Pistoia, A.N.T.E.A.S. Pistoia, Arciconfraternita Misericordia Pistoia, A.P.D. Pistoia APS e A.R.C.I. Comitato Provinciale di Pistoia.