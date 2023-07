Un seminario sulla sicurezza dei prodotti

Il tema dell’etichettatura dei prodotti destinati al consumo sta interessando numerose aziende artigiane, soprattutto del settore produzione. In ballo c’è la prevenzione del commercio di prodotti non conformi sul mercato e spesso di provenienza extra Ue. È il tema del seminario organizzato da Cna Toscana centro e la società Cna formazione & sicurezza e aperto a tutte le imprese. Tra i relatori esperti della Cciaa Pistoia-Prato insieme ai vertici di Cna, in primis il presidente Marcello Rafanelli. L’appuntamento è al Comune di Larciano per giovedì 27 luglio alle 16. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Unione produzione Cna Toscana Centro al numero 0573 921422