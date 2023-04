Un ritorno al Funaro Ex corsisti sul palco

La Compagnia Hystrio teatro è protagonista al Funaro stasera alle 21, con lo spettacolo ‘Briseide’ testo e regia di Fabrizio Meini, nell’ambito della rassegna di drammaturgia contemporanea inedita ‘Per Silvia’ organizzata da Uilt Toscana (Unione italiana libero teatro) e dalla compagnia teatrale Perversi polimorfi. I fondatori della compagnia Hystrio sono ex corsisti del Funaro e tornano al centro culturale pistoiese da attori e registi. Hystrio teatro è nata al Funaro dagli ex corsisti Stefania Pugi e Fabrizio Meini che hanno dato vita ad una loro compagnia teatrale: Fabrizio cura i testi, la drammaturgia e la regia, Stefania, con altri attori, li porta in scena e in questo spettacolo interpreta Briseide.

Come in tutti i suoi testi, Fabrizio Meini con ‘Briseide’ ancora una volta ha affidato alla parola teatrale il suo proprio sentire, incurante delle possibili critiche dei ‘puristi’ della mitologia greca per le numerose ‘licenze poetiche’ che si è preso rispetto a quanto ci è stato tramandato. ‘Briseide’ ha vinto numerosi premi: Primo premio nella sezione monologhi, alla decima edizione del Concorso autori italiani 2022. Nel 2021 si è aggiudicato la terza posizione nel 5° Premio letterario Artena, la menzione d’onore al ‘Premio Teatro in cerca d’autore’ e menzione d’onore della giuria nella terza edizione del Premio nazionale letterario ‘Città di Ascoli Piceno’ ed è stata opera finalista alla terza edizione del Premio internazionale di letteratura Città di Como presieduto da Dacia Maraini. La rassegna, vuole tenere viva l’attività di drammaturgia e di teatro e rendere onore a chi per il teatro ha fatto tanto, è dedicata a Silvia Tamarri, attivissima associata Uilt con la compagnia Perversi polimorfi, appassionata di teatro e scrittura, prematuramente scomparsa. Per prenotazioni scrivere a [email protected]

Piera Salvi