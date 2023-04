Un ricchissimo calendario di eventi per il compleanno della San Giorgio

Dalle 9 fino a mezzanotte, perché quello in cui cade il compleanno è un giorno che merita festa grande. Di più: una maratona. Festeggiata d’occasione è la nostra biblioteca comunale, la San Giorgio, che il 22 aprile dopo un lungo periodo di stop causa pandemia torna a soffiare le candeline (sedici, dieci invece per YouLab) insieme a tutta la città e lo fa nel modo in cui meglio sa esprimersi: coinvolgendo, proponendo, giocando. Tema di quest’anno sono i numeri, in un’agenda del giorno che offre spunti a ogni fascia di pubblico, dai bimbi ai ragazzi e infine agli adulti. Durante tutta la giornata giochi da tavolo, corsi di bridge e gioco degli scacchi, sudoku e rompicapo, laboratori dei numeri in lingua straniera e una lunga sequenza di laboratori per i più piccoli, assieme alle iniziative organizzate da YouLab come quella dedicata alla robotica. Tra gli eventi più curiosi certamente "Pistoia e la ferrovia- La storia e i numeri che accompagnano un’epopea" a cura di Fondazione Fs (auditorium, ore 10), la dimostrazione di arte topiaria in diretta a cura del Consorzio Ortovivaisti Pistoiesi (galleria centrale, ore 19.30), il teatro a gettoni della Compagnia Kultroses 659 (galleria centrale, dalle 21 alle 23), l’atteso taglio della torta offerta dalla sezione soci Coop di Pistoia con i saluti del sindaco Alessandro Tomasi e di Rakesh Surampudi, addetto culturale dell’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia.

Curioso anche l’appuntamento in galleria centrale intorno alle 23, una tombola letteraria che ripercorrerà questi sedici anni attraverso i titoli dei novanta libri più prestati. Eventi no-stop della giornata, le esposizioni di libri con i numeri per bambini e ragazzi (area San Giorgio Ragazzi) e quella per adulti (dipartimenti) e la mostra di libri a tema della Collezione Roberto Morassi (dipartimenti e ballatoio). Operativa ore 9-18 l’area selfie nel nuovo gazebo YouLab, mentre in galleria centrale "Altre connessioni", azione artistica collettiva per la creazione di un libro d’artista; dalle 9 alle 24 urne sparse ovunque per raccogliere suggerimenti sulla San Giorgio del futuro. In zona art corner inoltre, dalle 16 alle 22, torna il mercatino degli Amici della San Giorgio "Di libro in libro" cui sarà collegata una raccolta fondi in favore della biblioteca.

l.m.