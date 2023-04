Un presidio informativo sul viadotto

Questa mattina verrà effettuato un presidio, che inizierà alle 9 e si protrarrà fino a mezzogiorno, al mercato settimanale di Maresca e dove saranno fornite tutte le informazioni sulla possibilità di presentare le richieste di risarcimento danni all’amministrazione provinciale per chi ritiene di aver subìto le conseguenze della situazione del Viadotto di Maresca. Il presidio fornirà ai cittadini interessati anche le date e gli orari nei quali si può firmare la richiesta e che dovrà avvenire nello studio dell’avvocato incaricato.

La notizia è stata diffusa da Carlo Vivarelli (foto), consigliere comunale del Comune di San Marcello Piteglio della Lista

Civica Cambiare e il Gruppo della Lista Civica Cambiare.

"Questa settimana – si legge nella nota inviata ieri alla stampa – continueremo a raccogliere le richieste di danni alla Provincia, per la disastrosa situazione del Viadotto di Maresca, chiuso, aperto a senso alternato per anni, e richiuso dal 2022. Le richieste devono essere firmate in presenza nello studio dell’avvocato Venusia Ducci, in via Pietro Leopoldo 138 a San Marcello Pistoiese, all’inizio del Ponte lato giardini.

Le date in cui è possibile firmare sono le seguenti: mercoledì 12 aprile 2023 dalle ore 18 alle ore 19.30. Giovedì 13 aprile dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 18 alle ore 19.30. Venerdì 14 aprile dalle ore 18 alle ore 19.30. Il numero di telefono dell’avvocato Ducci è il 3478809436, e la mail è [email protected]" Andrea Nannini