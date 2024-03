Un presidio in Provincia. I Comitati si mobilitano: "Montalese, basta morti. Serve subito la Variante"

I comitati cittadini di Pontenuovo, Santomato e via Sestini per la prima volta scendono in piazza, con una manifestazione che si terrà sabato mattina 23 marzo davanti alla sede della Provincia, in piazza San Leone a Pistoia. Saranno in tanti e faranno rumore, civilmente ma con fermezza, per chiedere la variante alla montalese e la sicurezza per i loro abitati tartassati dal traffico e dagli incidenti da troppi anni. "Questa è la volta buona, ora o mai più – ha detto Stefano Boni ad un’affollata assemblea al circolo Arci di Santomato – bisogna farsi sentire e fare cose visibili". Che questa possa essere la volta buona per una variante attesa da decenni deriva dal fatto che esiste un progetto di fattibilità e soprattutto che la Regione Toscana si è impegnata, con un ordine del giorno approvato dal consiglio regionale all’unanimità, a stanziare i soldi (300mila euro) per la progettazione esecutiva. Per questo i Comitati vogliono fare pressione agli enti interessati, regione, provincia, comuni di Pistoia e Montale, perché si vada avanti con la progettazione e si dia priorità a un’opera di viabilità ritenuta essenziale non solo per chi abita lungo la vecchia montalese, ma anche per lo sviluppo della città. Gli ultimi due gravi incidenti, di cui uno mortale il 13 febbraio scorso, hanno accresciuto l’allarme dei residenti.

"La situazione sta sempre peggiorando – dice Paolo Bovani del Comitato di Pontenuovo – per l’aumento del traffico e per la scarsa educazione stradale e qui si pensa a fare la palestrona a Panorama prima di pensare alla viabilità". Grande preoccupazione per la sicurezza anche da parte di Daniela Rafanelli del Comitato di Santomato.

"Con la chiusura parziale della tangenziale – dice Rafanelli – si indirizza tutto il traffico anche pesante sulla montalese, l’altro giorno, con il semaforo per i lavori di Publiacqua sia era formata una fila di camion e dicono che i lavori dureranno fino al 2028. Ci vuole un’alternativa alla strada esistente, non è più rinviabile e bisogna anche mettere in sicurezza la strada esistente". Due esigenze, quella della variante e quella di misure di sicurezza sulla montalese esistente, che sono sentite entrambe dai residenti, che su entrambe vogliono risposte. Rafanelli ha ricostruito la storia recente della strada mostrando l’insufficienza delle misure finora adottate. "L’unico elemento introdotto è stato un autovelox – dice Rafanelli – che oltretutto è contestato per via delle tante multe, ma certamente è troppo poco quello che è stato fatto". Valentina Devescovi ha portato la voce del Comitato di via Sestini, nel tratto dal ponte a porta San Marco. "Il traffico si imbottiglia tutto in quel tratto – dice Devescovi – che è l’unico ingresso alla città da nord-est, una variante è davvero indispensabile".

"Con la manifestazione del 23 marzo vogliamo un impegno – dice Stefania Nesi – la garanzia che la variante sia un tema prioritario". Sul tracciato e sulle questioni tecniche tra Provincia e Comune di Pistoia i residenti non vogliono entrare. "Noi vogliamo la variante – dicono – da Sant’Agostino a via Berlinguer a Montale poi sul tracciato decidano loro ascoltando anche le indicazioni di chi vive nella zona".

Giacomo Bini