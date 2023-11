Un presidio in centro città per dire basta

Siamo qui per restare. Unite contro la violenza e per la pace. È questo lo slogan scelto per il presidio di sensibilizzazione che si svolgerà venerdì prossimo a Pistoia. Un’iniziativa forte per dire a gran voce "basta" alla violenza contro le donne. Ma anche basta alla guerra, anzi alle guerre. Saranno dunque Anpi, Arci, Auser, Cgil, la consigliera di parità della Provincia di Pistoia, Donne Democratiche, Libera, Pax Christi e Sezione Soci Coop Pistoia, nella giornata di venerdì 24 novembre a partire alle 17.30, ad animare un’iniziativa in Piazza Gavinana, presso l’Olivo della Pace, per dire no alla violenza sulle donne ma anche per esigere misure e politiche serie e mirate per risolvere il problema.