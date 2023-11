Un po’ Mary Poppins ma anche un po’ Sandy. E se il musical è sogno per Serena è realtà

"La Rise Up Musical Academy" ovvero la scuola dove Serena Carradori insegna a fare musical è alle porte della città, in via Coluccio Salutati 27, nella palestra Centro Arti Fisiche di Porta Nuova. I suoi allievi sono 46: 26 adulti dai 20 ai 70 anni e 20 tra bambini e adolescenti. Si lavora a pieno ritmo. "Le lezioni – spiega Serena – ci sono quattro volte alla settimana: il lunedì, il martedì (la sera per gli adulti), il mercoledì e il venerdì. Accanto a me ci sono Emanuele Jervolino che insegna danza, l’attore Giovan Battista Calandra che è diplomato alla scuola di musical di Novara e che insegna recitazione. In un musical i costumi di scena rivestono ovviamente un ruolo molto importante, in particolare quelli appariscenti che gli attori e le attrici indosseranno sul palco del Bolognini per Moulin Rouge. Sono stati cuciti da una sarta straordinaria di Pistoia, Alessandra Canneti.

"Di tutto questo comunque – conclude – sono grata a Laura Galligani che dirige la scuola di Musical di Torino. E’ con lei che sono cresciuta artisticamente ed è anche grazie a lei che ho potuto sognare, e poi creare una scuola tutta mia".

l.a.