Un piano per far fronte ai ritardi

L’ufficio passaporti della Questura è sempre più impegnato ad ottimizzare le attività di produzione dei passaporti avendo come obiettivo quello di far corrispondere l’offerta del servizio alla domanda dell’utenza. In questa ottica, per sopperire al ritardo, diffuso in tutta Italia, nei tempi di prenotazione attraverso la piattaforma www.passaportonline.poliziadistato.it, che in questa provincia ha raggiunto oltre i quattro mesi di attesa, la Questura sta realizzando un piano di rientro del ritardo che già dal mese di febbraio 2024 potrà consentire ai cittadini di ottenere un appuntamento mediante piattaforma on line per la presentazione dell’istanza in tempi brevissimi.