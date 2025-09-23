Un nuovo successo per la rassegna corale "Cantiamincoro"

È ormai una tradizione, il successo della "Rassegna Corale Cantiamincoro" giunta alla 18ª edizione, anche per questo anno presentata da Roero Venturi e abbracciata dall’affetto dei paesani oltre a godere dell’apprezzamento del numeroso pubblico che anche quest’anno ha affollato la splendida chiesa di Campo Tizzoro, progettata dall’architetto Ottavio Marchetti e consacrata il 23 agosto del 1940. La manifestazione, che si è svolta domenica nel suggestivo palcoscenico del sacro edificio, intitolato a Santa Barbara, gode di un importante apprezzamento in forza della originalità che la contraddistingue, infatti miscela abilmente brani eseguiti seguendo la partitura originale con altri arrangiati dal maestro Gilberto Valgiusti.

"La rassegna – come racconta Claudia Baccianella, spina dorsale del sodalizio - nasce nel 2004, in un’ottica di scambio culturale, di conoscenza, amicizia e condivisione. L’esperienza, affrontata fin dall’inizio con emozione ed entusiasmo da parte di tutti i Coristi, ha richiesto sempre molto lavoro e impegno nel cercare di organizzare ogni anno qualcosa di nuovo, diverso e coinvolgente da offrire agli altri, convinti che anche questo sia un motivo per cui il "Cantiamincoro" abbia successo e ci riempia di soddisfazione. Il "Cantiamincoro" dà un arricchimento, oltre che musicale, anche sociale. Cantare in coro ha un’importanza molto profonda, di condivisione, di scambio culturale con altri Cori, vicini e lontani". Il coro ospite, quindi coprotagonista della rassegna, è stato quello di Vergaio.

I brani eseguiti sono stati per la Corale Santa Barbara: Gloriosa Santa Barbara, In questa terra mia (Exodus), Sognando la California (California Dreamin), Sing Alleluia to the Lord, A Maria Gesù, Io lo seguirò (I Love Him), Che Sarà, Giamaica. Il coro San Martino ha cantato: Tempo di ricominciare, Prenditi cura di me, Benedici il Signore anima mia, Ave dolce Maria, Hallelujah, Regina della Benevolenza, Alleluia Lode Cosmica, Bambino mio; fino al suggestivo finale dove gli ospiti del "Coro San Martino" di Vergaio e la corale "Santa Barbara" hanno eseguito all’unisono il "Il Signore delle Cime" di Bepi De Marzi.

