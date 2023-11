Un nuovo elettrodomestico per le famiglie danneggiate

Un frigorifero o una lavatrice alle famiglie colpite dall’alluvione. E’ l’iniziativa della Misericordia di Montale, che aggiunge anche questa forma di aiuto ai tanti servizi offerti ai cittadini che hanno subito danni a cause degli allagamenti. La Misericordia di Montale utilizzerà a questo scopo un contributo di 25mila euro ricevuto dalla Fondazione Caript per sostenere le sue attività a favore delle famiglie delle zone alluvionate. "Abbiamo pensato che un elettrodomestico nuovo – dice il presidente Massimiliano Pieroni – fosse una delle necessità prioritarie per quelle famiglie la cui casa è stata allagata. L’entità del nostro contributo dipenderà dal numero delle richieste che ci saranno pervenute: abbiamo già annunciato questa iniziativa attraverso un volantino e con i nostri canali web e social. La fondazione Caript – aggiunge Pieroni – ha stanziato 600mila euro per questa emergenza e a noi ha destinato un cospicuo contributo dimostrandoci ancora una volta fiducia". Gli altri servizi forniti dalla Misericordia di Montale cercano di coprire i bisogni essenziali delle famiglie alluvionate: accompagnare le persone a fare la spesa o anche nei luoghi di lavoro, fornire materiale e anche personale volontario per le pulizie delle abitazioni, ritiro in farmacia e consegna dei farmaci e di prodotti per i bambini piccoli e i neonati, trasporto a visite specialistiche e terapie varie (anche quel trasporto non convenzionato che normalmente sarebbe a pagamento).

La Misericordia si offre anche per fornire materiale scolastico agli studenti e giochi per i bambini che li hanno perduti nell’alluvione. "Abbiamo avuto una risposta straordinaria da parte dei volontari – dice il direttore dei servizi Massimiliano Corrieri – dalle 50 alle 60 persone sono state in servizio in questi giorni tra turni diurni e notturni. E non sono solo nostri volontari abituali ma anche persone esterne all’associazione, semplici cittadini che sono accorsi a dare una mano". La Misericordia ha fornito pasti caldi agli operatori della Protezione Civile e alle famiglie residenti nelle strade allagate, anche nei momenti in cui ci volevano i fuoristrada per raggiungerle. La cucina dell’associazione ha sfornato alcune centinaia di pasti al giorno. Alla sede di via King è stato attivo il centro di accoglienza nelle due giornate in cui è stata disposta l’evacuazione delle zone a rischio. Inoltre la Misericordia di Montale è stata centro di coordinamento sotto la direzione della Cross anche per i mezzi e le squadre di volontari impegnati nella evacuazione delle aree del territorio pratese. Per usufruire dei servizi attivati dalla Misericordia o per avere informazioni basta telefonare allo 05739191 e selezionare l’interno 1.

Giacomo Bini