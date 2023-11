Un Natale scintillante in città. Sabato l’accensione dell’albero. Con i "Grilli", la neve e le mascotte

Questione di pochi giorni e scatterà ufficialmente il via alle festività natalizie. Sabato 25 novembre verrà infatti inaugurato l’evento "Pistoia Città del Natale", che terrà compagnia ai cittadini pistoiesi fino al 7 gennaio, trascinandoli in un’atmosfera di magia, colori e festa. La presentazione ieri mattina nella sede di Confcommercio Pistoia e Prato, alla presenza di tutte le realtà che hanno reso possibile la realizzazione del progetto: il Consorzio Turistico Città di Pistoia, il Comune di Pistoia, Conad Nord Ovest e l’agenzia di comunicazione Jet’s. Sono veramente moltissimi gli appuntamenti che caratterizzeranno il Natale a Pistoia, alcune già visti gli scorsi anni, altri che invece sono delle novità assolute.

L’inizio ufficiale del programma sarà dato dall’accensione dell’albero di Natale in Piazza del Duomo: sabato alle ore 17.30. A fare di cornice sarà il coro de "I Grilli Cantanti", gli artisti di Circotà con la loro parata "Lumiere" e Adriano Mariotti, che eseguirà live alcune canzoni di Natale di Michael Bublè. Il tutto si concluderà, alle 18.30, con la grande nevicata e la parata delle mascotte. A partire dal 25 novembre sarà possibile visitare la Casa di Babbo Natale, realizzata nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale.

I biglietti d’ingresso saranno acquistabili sul posto, mentre i ticket saltafila saranno disponibili sul portale web pistoiacittadelnatale.it

Il sito, sviluppato dall’agenzia Jet’s, permetterà di consultare l’agenda degli appuntamenti giorno per giorno, oltre a presentare una mappa interattiva per localizzare i punti d’interesse e visualizzare i parcheggi disponibili in città. Piazza dello Spirito Santo sarà protagonista sia col Mercatino di Natale, che aprirà le bancarelle sabato 25 novembre, che col Bosco Incantato, una suggestiva installazione immersa nel verde realizzata con le piante di Giorgio Tesi Group. E poi non mancherà l’ormai tipica pista da pattinaggio in Piazza San Francesco, presente in città dal 2017, così come le Parate Incantate, che porteranno nelle vie cittadine la magia degli artisti di strada.

Ogni venerdì, dal 1 al 29 dicembre, il teatro Bolognini sarà la casa di una serie di spettacoli gratuiti: si parte con "Gospel Evolution" fino ad arrivare allo spettacolo di burattini in cui verrà narrata la storia della famiglia Sarzi. Nel mezzo la "Lirica in Strada", lo spettacolo di Marcovaldo e il grande appuntamento del "Christmas in Jazz" in calendario il 22 dicembre.

Da segnare in rosso la data di domenica 3 dicembre, quando a Palazzo Comunale ci sarà un open day con l’apertura straordinaria degli spazi monumentali, che sarà possibile visitare con la guida di alcuni studenti dell’istituto Pacini. In quella occasione sarà presente anche il mago Francesco Micheloni e i bambini potranno partecipare a una serie di letture accompagnate dagli intermezzi musicali offerti dalla scuola di musica e danza Mabellini. Ma non è tutto. la Biblioteca San Giorgio sarà la casa di Christmas Camp, un gioco per bambini ideato da YouLab Pistoia, mentre in quattro momenti distinti saranno previsti ingressi gratuiti al Palazzo Fabroni dove si potrà assistere alla mostra Revox. Il tutto sarà affiancato dalle iniziative proposte dall’Associazione Culturale del Centro Storico di Pistoia, già cominciate lo scorso weekend, che animeranno le vie cittadine ogni sabato pomeriggio fino al 23 dicembre.

Michele Flori