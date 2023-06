Un murale per l’orto dei nonni dagli studenti del Comprensivo

Un gruppo di studenti dell’Istituto Comprensivo di San Marcello, ha realizzato un murale apparso nei giorni scorsi a nei giorni scorsi sulla sede del Sindacato Pensionati Cgil a San Marcello Pistoiese. "L’opera, sul tema dell’orticoltura – si legge sulla presentazione – è una delle attività inserite nel progetto più ampio, sottoscritto nell’anno scolastico 2018-’19 dal dirigente scolastico, la Lega Spi Cgil della Montagna e lo Spi provinciale, che contempla la realizzazione di un orto con semina di ortaggi, piante aromatiche e da giardino a cura degli studenti insieme ai nonni e ai pensionati dello Spi Cgil. Superati i limiti imposti dalla pandemia (che ha sospeso il progetto per oltre due anni), i ragazzi e i docenti accompagnatori sono finalmente usciti dalle aule per recarsi in Via Marconi e con tinte e pennelli hanno abbellito e colorato un anonimo e triste intonaco grigio".

Una iniziativa che è stata anche fonte di divertimento.

"Imparare dai nonni l’arte dell’orticoltura, conoscere antichi saperi, usare attrezzi, seminare, prendersi cura del terreno e dell’ambiente sono tra le finalità del progetto – si legge infine – è stato un modo diverso di “fare scuola“, socializzando, includendo e collaborando in un clima di scambio con la comunità e le realtà operanti sul territorio".

Andrea Nannini