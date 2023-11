"Un momento di gioia". Ecco come sarà il Natale

Installazioni luminose, eventi per bambini e adulti, per portare gioia nelle festività natalizie dopo l’alluvione che ha colpito anche Agliana. Tra le novità la stazione di Babbo Natale in piazza Gramsci con un treno luminoso lungo tredici metri e arte topiaria del vivaio Romiti e Giusti, il premio ‘Aglio d’oro’ a persone e imprese che si sono distinte come eccellenze del territorio nell’ambito economico, culturale, sportivo e sociale. Il programma delle iniziative è stato presentato dal sindaco Luca Benesperi, con l’assessore alla cultura e commercio Giulia Fondi, Greta Avvanzo (politiche sociali e associazioni), Fabrizio Baroncelli (protezione civile) e Luca Nesti direttore artistico dell’associazione Artigiano che cura gli eventi. Domenica 26, alle 17 in piazza Gramsci, si accenderanno le luci di Natale e fino al 21 dicembre tutti i sabati e le domeniche dalle 16 in poi sarà attiva la stazione di Babbo Natale con i suoi aiutanti. Dall’8 al 10 dicembre, dalle 10 alle 19, mercatino di Natale per le vie del centro. Il 10 dicembre, dalle 14.30, nella chiesa di San Niccolò ‘San Nicola e la magia del Natale’ e dalle 17 canti natalizi e accensione dell’albero di Natale. Il 19 dicembre, nel foyer del Moderno, alle 18.30 consegna dell’Aglio d’oro. Gli altri eventi di dicembre: mMercoledì 20, al Moderno (ore 21.30) ‘Toscana gospel festival’ con The voice of Victory che inaugura la stagione teatrale. Venerdì 22, alle 10.30 nel palazzo comunale, auguri del sindaco ai cittadini. Martedì 26, dalle 10 alle 19 torneranno i mercatini nelle strade del centro. Sabato 30 (ore 21.30) al Moderno concerto dell’Isola di Uait per la Misericordia di Agliana, con il teatro messo gratuitamente a disposizione dal Comune. Lunedì 1 gennaio (ore 18.30) sempre al Moderno tradizionale ‘Concerto di Capodanno’. Conclusione il 6 gennaio, alle 16 in piazza Gramsci con l’arrivo della Befana. Durante le feste ci saranno, inoltre, eventi per bambini nella biblioteca Angela Marcesini. "Forse è il programma delle festività natalizie più ricco da quando questa amministrazione è in carica, ci saranno installazioni luminose in tutte le piazze – dicono il sindaco e gli assessori – e luminarie su tutto il territorio. Vogliamo portare un momento di gioia in tutta Agliana, dopo i danni dell’alluvione e auspichiamo di favorire le attività commerciali". Il sindaco aggiunge che per le luminarie non sono stati chiesti soldi ai commercianti, visto il periodo difficile e che è stato possibile organizzare le iniziative grazie agli sponsor Endiasfalti e Vannucci Piante. Luca Nesti: "Ci saranno proiezioni luminose sulla facciata della chiesa di San Piero e l’allestimento della piazza valorizzerà la fontana".

Piera Salvi