"Un milione di euro spostato per il Manzoni: la Giunta risponde all'opposizione"

Sempre in tema di sport, ha fatto discutere la decisione della Giunta di spostare un milione di euro di finanziamento regionale per la costruzione del nuovo palasport nell’area ex Pallavicini nel progetto di riqualificazione del teatro Manzoni. L’opposizione è andata all’attacco, alludendo a una sorta di ’disimpegno’ sulla struttura. Ma Tomasi nega: "La decisione è stata presa per un motivo di opportunità, perché c’era bisogno di chiudere il quadro economico sul Manzoni – afferma –. Del resto, un solo milione a fronte dei molti che servirebbero per il via al palasport, sposta poco. Ma quella struttura resta necessaria: dalle palestre per le scuole si passa al PalaCarrara, serve un impianto intermedio. Utile anche agli altri territori".