Un milione contro il dissesto idrogeologico

Oltre un milione di euro fra Pnrr e fondi della Regione Toscana sono in arrivo in questi giorni sul territorio di Sambuca Pistoiese per contrastare il dissesto idrogeologico: un contributo importante per una zona interna particolarmente disagiata e che deve fare i conti coi danni del maltempo che colpisce a ondate oramai regolari. A darne notizia è il primo cittadino, Fabio Micheletti, che si è dimostrato particolarmente contento e soddisfatto del risultato ottenuto. "Voglio ringraziare pubblicamente il vicesindaco e l’ufficio tecnico comunale – ha detto il sindaco Micheletti (nella foto) – per lo sforzo profuso e per aver permesso di intercettare risorse importanti che serviranno a sistemare alcune criticità presenti sul territorio oramai da tempo, ma soprattutto senza andare a intaccare il bilancio. Con questa somma, siamo arrivati a un totale di oltre 9 milioni di euro nel corso degli ultimi due mandati". Entrando più nello specifico, dal Pnrr vengono stanziate cinque differenti linee di indirizzo che raggiungono la cifra di un milione di euro: sulla strada di Teglia il contributo è di 260mila euro così come si andrà a intervenire lungo il collegamento con Cavanna, nella zona di San Pellegrino, per 230mila euro. Per quanto riguarda la viabilità pedonale che porta alla chiesa di Pianaccio il contributo erogato è di 170mila euro, così come parimenti anche per la strada che porta all’abitato di Lagacci e quella verso Zavari. Infine, dal bilancio regionale, arriveranno 250mila euro necessari per sistemare il parcheggio di Taviano.