Un mese senza treni lungo la Porrettana: Rfi investe 2 milioni di euro

Pistoia, 27 aprile 2023 – A differenza di quanto successo negli anni scorsi, stavolta lo stop annuale al traffico passeggeri lungo la linea Porrettana fra Pistoia e Porretta Terme viene anticipato in primavera per poter consentire, appena il programma sarà pronto, di avere i treni storici della «Porrettana Express» fra giugno e luglio, in particolar modo.

Ecco, pertanto, che da sabato 29 aprile e fino al 28 maggio il traffico ferroviario verrà interrotto per programmati lavori per il rinnovo di circa 900 metri di binario tra Corbezzi e Piteccio. «Durante i lavori – fanno sapere da Rfi – che prevedono un investimento di circa 2 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere.

Le lavorazioni consisteranno nella demolizione dell’attuale binario con rimozione totale del pietrisco e successiva ricostruzione della sede ferroviaria con posa del nuovo binario. Inoltre, si svolgeranno attività di manutenzione ad alcune opere civili. Queste attività garantiranno maggiore comfort di viaggio ed una più efficace prevenzione dei guasti».

E’ ovvio che di fronte a questi lavori, i treni non potranno circolare sull’intera tratta e, pertanto, i collegamenti saranno comunque garantiti da un servizio sostitutivo con autobus (via Pracchia e via Collina come già succede oramai da anni). «A seguito dei lavori svolti – concludono da Rfi – nei giorni feriali fino all’inizio del mese di luglio, sarà istituita una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri; questo comporterà per alcuni treni in servizio l’allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono già aggiornati con i nuovi orari». S.M.