Un mese di eventi E ora arriva la Pimpa!

Gli eventi, le storie, i volti e le peculiarità che ci fanno "comunità". Anche questo mese l’urban magazine Discover Pistoia torna a raccontare e a raccontarci, sostenuto dal consueto abbinamento che consentirà questo sabato, 4 marzo, di ricevere in omaggio una copia della rivista edita da Giorgio Tesi Editrice a chiunque acquisterà una copia de La Nazione di Pistoia. Evento portante del mese, come racconta la copertina, è certamente la mostra che porterà negli spazi di Pistoia Musei la mitica Pimpa con tutto il seguito di personaggi usciti dalla matita di Altan che da cinquant’anni fanno compagnia al pubblico dei grandi, ma soprattutto dei piccini. La mostra aprirà infatti il prossimo 25 marzo e resterà visibile fino al 30 luglio. Prosegue il filone dei "Pistoriensis" raccontati dagli scatti di Nicolò Begliomini che continua ad avvicinare concittadini che si siano distinti per abilità, talenti o esperienze: stavolta è il turno di Federica Landucci, dell’omonima azienda che da quasi un secolo produce trafile per la pasta. Continuando a sfogliare la carrellata del mese si compone dei protagonisti che numero dopo numero presentano ciascuno le proprie novità al servizio della comunità: ecco quindi i Teatri di Pistoia con gli appuntamenti di marzo, il Giardino Zoologico che accende i riflettori sulla testuggine, le iniziative targate YouLab alla biblioteca San Giorgio, i focus di Campagna Amica di Coldiretti, le novità dal circuito dei Musei Civici. Un tuffo nella storia che è patrimonio di tutti con "Pistoia com’era", rubrica a cura di Emiliano Nappini che stavolta offre uno spaccato (prima puntata) della via Cavour che fu.

Le notizie non mancano dal mondo della scuola, dalla Fondazione Luigi Tronci, dall’associazione Voglia di Vivere e dalla Fondazione Un Raggio di Luce, con il sostegno a un nuovo progetto che vive nel difficile quartiere di Scampia, a Napoli, così come dal Parco letterario Policarpo Petrocchi che prosegue la sua cavalcata verso il progetto di valorizzazione del borgo legato alla figura del filologo pistoiese. Ancora cultura legata alle istituzioni cittadine, com’è il caso del Premio Ceppo con una golosa anteprima che si svolgerà alla San Giorgio il prossimo 10 marzo, ma legata anche all’arte con la mostra del pistoiese Flavio Bartolozzi alle Murate e quella di Lauraballa e Massimiliano Marianni negli spazi espositivi della principale biblioteca cittadina.

Non solo Pistoia, ma anche provincia come d’abitudine, con news dal Mac’N di Monsummano, dal Padule di Fucecchio, dal Carnevale della Montagna di Maresca appena archiviato e dal Parco di Pinocchio con la riapertura della Casa delle farfalle. Insomma come sempre un mare di spunti che permetteranno di approfondire aspetti della nostra ‘pistoiesità’, offrendo anche idee su come intrattenerci al meglio alla scoperta di luoghi ed eventi vicini a noi. Appuntamento dunque questo sabato in tutte le edicole della città per quello che, siamo certi, sarà un gradito omaggio ai lettori.

l.m.