Un magico Natale, tra concerti e spettacoli

È la settimana clou questa in corso, con una serie di iniziative sparse pronte ad accompagnare al meglio verso il Natale. Qui Spedaletto, dove sabato dalle 15.30 si esibirà il coro degli Alpini nella chiesa di San Bartolomeo in Alpe, mentre alle 16.30 tradizionale tombola nei locali della pro loco di Spedaletto con ricchi premi. "Natale in Piazzetta" è il titolo della rassegna che raccoglie proposte sulla nostra montagna, con, questo sabato, a Gavinana (dalle 18.30) "Aspettando Babbo Natale" con i racconti di Natale del Coro Toscantando (info al 349.8718666), con arrivo di Babbo Natale il giorno successivo dalle 15 tra Loggia e Piazzetta Bruciata, ma anche a Cutigliano nello stesso giorno. Scendendo in città, c’è ovviamente la casa di Babbo Natale nelle Sale affrescate di Palazzo Comunale con apertura nei giorni 22 (dalle 15.30 alle 19.30), 23, 24 e 26 (dalle 11 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.30). Visitabile oggi, domani e nel giorno di Santo Stefano il Bosco Incantato in piazza Spirito Santo, l’allestimento scenografico firmato Giorgio Tesi Group, e il mercatino allestito ogni giorno dalle 10 alle 19. Infine nei giorni 23, 24 e 26 previste animazioni itineranti per le vie del centro storico.

Domenica a Montuliveto dalle 15 alle 18 Babbo Natale consegna i regali mentre tutto intorno è musica e animazione, con anche pony e merenda; alle 22 di domenica nella sala maggiore di Palazzo di Giano la Banda Borgognoni suonerà il concerto veglia di Natale. Ma Natale è anche interruzione dalla scuola e quindi tempo "da riempire. Punto di riferimento della proposta come ogni anno è la Biblioteca San Giorgio che lancia il calendario "Le vacanze di Natale con i nonni… in biblioteca", serie di attività rivolte ai bambini e ai loro nonni per trascorrere insieme del tempo di qualità prima del rientro a scuola. L’iniziativa, già proposta in versione estiva, è curata dagli Amici della San Giorgio e si compone di quattro appuntamenti: mercoledì 27 dicembre alle 16 si giocherà a tombola con la Lilt Pistoia, venerdì 29 dicembre alle 10 Cristiano Spinelli terrà un laboratorio pop up, mercoledì 3 gennaio alle 10 laboratorio di fumetto con Raffaele Posulu e per chiudere il 5 gennaio alle 16 il teatrino dei burattini con Paolo Giordano. Prenotazioni a: [email protected].

Stesso luogo, la San Giorgio, altri programmi, stavolta curati da YouLab Pistoia. Nei giorni 28 dicembre, 3 e 5 gennaio si terrà il ‘centro invernale’, con svolgimento al mattino dalle 10 alle 13 rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni. Un’occasione per conoscere tanti amici e tuffarsi in mille avventure all’insegna delle nuove tecnologie. Scratch, Lego WeDo, Ozobot: sono solo alcune delle attività con cui i partecipanti potranno mettersi alla prova con Scienza Ludica. La partecipazione (gratuita) è riferita ad un solo giorno, quindi il genitore deve indicare la data scelta. I ragazzi saranno sotto la sorveglianza di operatori adulti durante tutta la durata del Campus. Per informazioni e iscrizioni: [email protected].