Un magazziniere back office. E un manutentore per caldaie

Si ricerca magazziniere/a di back office per attività di controllo e ricezione merce, verifica DDT, sistemazione degli stessi su scaffali e cassettiere. Richiesta precisione e ottima conoscenza informatica. Necessaria residenza in zone limitrofe di Chiesina Uzzanese. Contratto di 36 ore a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, in base all’esperienza del candidato. Contattare il signor Andrea Massaglia al telefono 0583 343213 oppure via e-mail [email protected]. Infine, si ricerca un/a operaio/a termotecnico, con esperienza di minimo 2 anni nel circuito refrigerazione e idraulico. Manutenzione e installazione caldaie. Si richiede disponibilità a frequentare corsi di aggiornamento. Si offre contratto full time a tempo indeterminato. Contattare 0572 33229 oppure la mail [email protected]