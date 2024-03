Un logo per i centoventi anni. Banca Alta Toscana premia la studentessa Serena Hu

Il prossimo ottobre, Banca Alta Toscana compirà centovent’anni d’attività. E per festeggiare è stato presentato ieri nell’auditorium di Vignole il logo celebrativo dell’evento, scelto fra i progetti realizzati dagli studenti del Petrocchi nell’ambito di un concorso che ha coinvolto la scuola. La scelta del consiglio di amministrazione è caduta sul disegno di Serena Hu, studentessa della 2G della sede distaccata di Quarrata. Serena è stata premiata dai dirigenti di Banca Alta Toscana con una carta prepagata da 500 euro, nel corso della cerimonia a cui hanno preso parte anche i compagni di classe, la dirigente scolastica Rita Gaeta e il docente Daniele Rossi. "Il 12 ottobre 2024 taglieremo un traguardo storico: nel novero delle iniziative che stiamo preparando per l’occasione, abbiamo pensato di coinvolgere gli studenti del liceo artistico del territorio in cui abbiamo sede – ha detto il presidente Alberto Vasco Banci – già dieci anni fa gli studenti del Petrocchi realizzarono il murale celebrativo per i 110 anni, tuttora presente nel parcheggio vicino all’ingresso della sede di Vignole. E in precedenza, altri alunni sono stati autori di un pregevole dipinto per l’auditorium “Marcello Cesare Fabbri“". Il logo prescelto diventerà un annullo filatelico da imprimere sulle cartoline celebrative dell’istituto di credito, che saranno distribuite ai soci a maggio e poi disponibili nelle agenzie. "Il logo, caratterizzato dai colori tipici del credito cooperativo, restituisce, attraverso il continuum del segno grafico delle cifre, la linea di continuità che ha contrassegnato, giorno dopo giorno, i centovent’anni di storia della Banca – si legge nelle motivazioni – dalla sua fondazione nel 1904 quale Cassa Rurale di Prestiti di San Michele a Vignole fino all’attuale Banca Alta Toscana Credito Cooperativo. Il tratto manuale con cui è caratterizzato il numero 120 suggerisce un’altra prerogativa delle Bcc: il loro essere Banca “differente“ vicina ai territori e alle persone, a sostegno della crescita sociale e culturale, oltre che economica, delle comunità locali". "Contiamo molto sui giovani: sono il nostro futuro – ha concluso Tiziano Caporali, direttore di Banca Alta Toscana - e in questo anno per noi ancor più importante, dedicheremo loro iniziative speciali".

Giovanni Fiorentino