Un libro dedicato a don Mario

Sarà presentato oggi, sabato 13 maggio, alle 16.30, a Tizzana, nei locali della parrocchia di San Bartolomeo, il libro "Don Mario Del Becaro. Nella memoria, nel decimo anniversario dalla tragica scomparsa", scritto da Jacopo del Becaro e dedicato alla memoria del sacerdote originario di San Benedetto del Tronto che per 26 anni (dal 1986 al 2012) era stato il parroco di Tizzana e Catena, fino alla tragica morte avvenuta a fine dicembre 2012, all’età di 63 anni.

Alla presentazione, dove interverrà l’autore del libro, faranno seguito la messa in suffragio di don Mario e l’apericena nel salone parrocchiale. La morte del sacerdote, che venne trovato privo di vita nella sua canonica a Tizzana barbaramente picchiato e ucciso dai banditi, sconvolse la comunità della piccola frazione quarratina. Gli autori dell’omicidio, che erano entrati di notte in canonica per derubare il prete, vennero poi arrestati dai carabinieri, al termine di una serrata indagine, e condannati.

D.G.