Un laureato in ingegneria. E uno che pensi alle fatture L'azienda di Lucca cerca un ingegnere termotecnico o tecnico con esperienza in disegno tecnico Cad per assistenza tecnica e gestione post vendita. Inoltre, cercano un impiegato commerciale madrelingua francese per corrispondenza e traduzioni. Nella Montagna Pistoiese, invece, cercano un impiegato addetto alla contabilità. Candidature tramite email o telefono.