Un intervento preventivo per proteggerla

In attesa del trasferimento sulla tavola è attualmente in corso un intervento di manutenzione preventivo al trasporto, a cura Elena Bartolozzi, restauratrice autorizzata dalla Soprintendenza. L’intervento prevede di effettuare sul fronte dell’opera una spolveratura generale e la stuccatura dell’angolo inferiore destro, frutto di un’integrazione e sul retro, alcuni interventi di fermatura del colore. "L’opera - spiega la direttrice dei Musei civici di Pistoia, Elena Testaferrata - è in buono stato di conservazione. Raggiungerà Londra con un camion perché, d’accordo col Ministero abbiamo stabilito che il trasporto su gomma fosse meno pericoloso che quello in aereo".

Il risanamento delle spaccature effettuato nel precedente intervento di restauro, compiuto nel 1981 - è stato spiegato - mostra ancora una buona tenuta. Infatti, sul fronte la preparazione e la pittura non mostrano sollevamenti, anche grazie alla presenza della tela su tutta la superficie, che svolge un ruolo ammortizzante tra i movimenti del legno e gli strati superiori. Soltanto la tassellatura dell’angolo destro inferiore presenta piccole fessurazioni che sembrano di recente formazione.

pa.ce.