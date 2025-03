Un impegno senza sosta. La "Donna d’Agliana 2025" è l’infaticabile Angela Nesti

La "Donna d’Agliana 2025" è Angela Nesti. Il riconoscimento è stato consegnato dal Comune, ieri mattina in sala consiliare. Un premio a sorpresa, secondo la consuetudine del riconoscimento "Donne d’Agliana", giunto alla sesta edizione. Angela ha ringraziato commossa: "Mi fa piacere, non solo per la gratificazione personale, ma perché con questa iniziativa si ricorda il lungo lavoro per i diritti delle donne che ha una strada ancora lunga da fare per la valorizzazione delle donne sul territorio".

Gli assessori Greta Avvanzo e Giulia Fondi, hanno evidenziato: "Angela Nesti da tanti anni si dedica a iniziative per l’educazione alla genitorialità. Quest’anno ha proposto anche un corso di astronomia: una scoperta dell’universo educativa e di svago. E’ l’anima del gruppo “Letture ad alta voce“, dove ha creato una rete e un punto di ritrovo al quale il Comune può rivolgersi per varie iniziative". Avvanzo e Fondi hanno ricordato che l’impegno di Angela non si limita al territorio aglianese: da qualche anno ha esteso il progetto "Essere genitori oggi" anche nel comune di Quarrata e ha coinvolto il comune di Montemurlo nella raccolta alimentare per le famiglie in difficoltà, con spettacoli dove non si paga il biglietto. ma si portano generi alimentari.

Il premio "Donne d’Agliana" viene assegnato a una donna residente ad Agliana che nel corso dell’anno, o nel corso della sua vita, si è distinta in qualsiasi campo di attività: professionale, sportivo, religioso, volontariato, politica.

Angela Nesti è impegnata nel Comitato genitori dell’istituto comprensivo Bartolomeo Sestini dal 2007, prima segretaria e poi presidente. Dal 2008 il comitato porta avanti il progetto "Essere genitori oggi" con il patrocinio del Comune di Agliana e della Provincia di Pistoia. Negli anni il Comitato ha proposto incontri gratuiti finalizzati a prevenire o superare, con l’aiuto di esperti, i problemi che le famiglie si trovano ad affrontare, dall’adolescenza alla terza età, tra cui bullismo e dipendenze, abusi, paure, femminicidio, uomini maltrattanti, alimentazione, sicurezza stradale.

"Ringrazio chi mi supporta in questo impegno per la comunità – ha detto Angela Nesti –. La mia famiglia, l’amministrazione comunale, la dirigente scolastica del Sestini e gli altri componenti del Comitato genitori, in particolare Filomena Caraglia, Gessica Gori, Silvia Andreini, Angelica Contu e Vincenzo Capassa".

Piera Salvi