Una nostra lettrice, la signora Rosalba Domenichini, ci scrive per esprimere pubblicamente la sua gratitudine ai suoi soccorritori e al personale dell’ospedale San Jacopo dove è stata ricoverata per una settimana in seguito a un grave malore che l’aveva colpita il 22 gennaio scorso. "Sono profondamente grata – ci scrive la signora Rosalba, che vive a Catena di Quarrata – ai volontari della Misericordia di Casalguidi che sono subito intervenuti quando mi sono sentita male. Una gratitudine che si estende al personale medico e paramedico del pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo e del reparto di “Medicina A” dell’ospedale, in particolare al dottor Alberto Lucarelli. In questa occasione, per me drammatica, hanno tutti dimostrato grande professionalità e umanità".

