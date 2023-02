Un grado in più in mezzo secolo. E la stagione sciistica si accorcia

Bernardo Gozzini, direttore del servizio meteorologico della Toscana Lamma

Montagna Pistoiese, 16 febbraio 2023 – In montagna fa sempre più caldo, oltre un grado in mezzo secolo, e diminuiscono i giorni utili per la stagione sciistica. E’ quanto è emerso nei giorni scorsi nel corso di un’audizione della Commissione regionale Aree interne, presieduta da Marco Niccolai, con l’assessore regionale all’Ambiente Monia Monni e l’amministratore unico del Consorzio Lamma Bernardo Gozzini sul tema degli effetti dei cambiamenti climatici nelle aree montane della Toscana con presenza di stazioni sciistiche. Gozzini ha confrontato i dati termici di tre stazioni: Boscolungo, Abetone e Santa Flora e paragonati con quelli del Monte Cimone.

"Guardando l’Abetone – ha spiegato Gozzini –, tra dicembre e marzo il trend in montagna presenta un aumento significativo di 1,2 gradi in 50 anni, abbiamo meno neve e più pioggia. In dicembre l’aumento è di 1,4 gradi e a gennaio di 1,3 gradi. Sono dati significativi, che potrebbero non rientrare nel clima abituale. Inoltre, aumenta la variabilità a dicembre. Monte Cimone, che è più alto, registra un aumento della temperatura di 2 e 3 gradi. Chiaramente all’Abetone, con l’aumento della temperatura, diminuiscono i giorni utili per la stagione sciistica: piove, più che nevicare. Una stagione più ridotta porta a un accorciamento della stagione sciistica su tutto l’arco appenninico, anche in Abruzzo." Nel suo intervento, l’assessore Monni ha sottolineato che la prima crisi energetica risale al 1973, ma negli anni successivi è aumentata la nostra dipendenza energetica da paesi stranieri. Adesso dobbiamo programmare la nostra transizione ecologica: "Dobbiamo aiutare le nostre aziende a resistere ai cambiamenti climatici in atto, adesso si deve agire sulla perdita dell’acqua lavorando con i gestori, aumentando gli invasi pubblici e agendo anche su quelli privati".

"Abbiamo voluto che il consorzio Lamma ci rappresentasse il quadro – ha concluso Niccolai - perché le politiche pubbliche non possono basarsi su percezioni, ma su dati scientifici. Il quadro emerso è chiaro: occorre una strategia di adattamento dei territori del nostro Appennino davanti alla tendenza di surriscaldamento globale. Stagioni sciistiche sempre più ridotte come durata temporale, significa che occorre integrare l’offerta: occorre sostenere questi territori in questa necessaria transizione per continuare ad assicurare presidi economici e sociali sulla nostra montagna".

Red.Pt.