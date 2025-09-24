Un giro di estorsioni e doping. Dirigenti e atleti, dieci indagati. Fari sul "pagare per correre"

Le prime segnalazioni da parte degli atleti erano state anonime, attraverso la piattaforma dell’agenzia anti doping elvetica, la "Stiftung Antidoping Scheweiz" (l’omologo della Nado italiana). Segnalazioni però circostanziate, nelle quali i ciclisti avrebbero raccontato oltre a condotte di doping, "forti pressioni psicologiche e pratiche vessatorie esercitate dal management per indurli a restituire parte degli ingaggi". In sostanza, un sistema che si sarebbe retto sul modello del "paga per correre". Questo il quadro in cui si è sviluppata l’indagine diretta dalla Procura di Pistoia, sostituto Leonardo De Gaudio, su un presunto giro di doping e estorsioni che coinvolgerebbe dieci persone, dell’ex team ciclistico professionistico Vini Zabù, che aveva sede nella frazione San Baronto a Lamporecchio. La prima fase delle indagini, svolte dai Nas di Firenze, lo ricordiamo, risale al 2021, e aveva portato all’esecuzione di ventiquattro decreti di perquisizione nei confronti dei dirigenti del team e degli atleti.

Tra gli indagati, Angelo Citracca, romano di 57 anni, ex ciclista e general manager del team; Luca Scinto, fucecchiese di 57 anni, ex ciclista che aveva vinto il Gran Premio Città di Camaiore e il Giro di Toscana; infine l’ex ciclista Matteo De Bonis. Proprio De Bonis era risultato positivo in occasione di un controllo, effettuato fuori competizione, da ITA per conto dell’Unione Ciclistica Internazionale, nel 2021.

La positività era in realtà l’ultima di una serie verificatesi negli anni: nella circostanza tuttavia l’attività ispettiva anti-doping era concomitante con un’altra indagine avviata dai Nas, sempre sotto la guida della Procura della Repubblica di Pistoia, a seguito del ricevimento da parte del Nucleo specializzato dell’Arma di Firenze di un report riservato della Nado svizzera scaturito da segnalazioni effettuate anonimamente attraverso la piattaforma di whistleblowing attivata da quell’organizzazione. Gli atleti, nonostante l’anonimato adoperato nei rapporti con la Nado svizzera, sono stati identificati dai carabinieri e le successive indagini eseguite dal Nas hanno permesso di ottenere elementi di riscontro sullaveridicità delle segnalazioni.

Secondo gli inquirenti, esisteva un vero sistema criminoso organizzato dal team per reclutare atleti di minor valore o comunque rimasti per vari motivi senza ingaggio, contrattualizzandoli (attraverso una società di comodo con sede in Irlanda) solo dopo che gli stessi avevano pagato grosse somme di denaro, o in altri casi dopo che si erano impegnati alla restituzione totale e parziale degli stipendi. La leva usata sarebbe stata quella della minaccia di esclusione della attività agonistiche in caso di mancata corresponsione di quanto pattuito. In alcuni casi ai ciclisti veniva fornita, sempre a pagamento, una licenza di atleta professionista acquisita dalla squadra, con metodi corruttivi, presso Federazioni sportive compiacenti di altri Paesi, simulando anche trasferimenti di residenza all’estero, di fatto mai avvenuti. Nel corso delle investigazioni l’Unione Ciclistica Internazionale, con sede in Svizzera, ha garantito la totale collaborazione con l’autorità giudiziaria e con i carabinieri del Nas.

Complessivamente sono dieci le persone che dovranno ora comparire davanti al giudice per le udienze preliminari di Pistoia. Le accuse sono di doping, a carico di sette atleti del team e uno dei direttori sportivi dell’epoca. Mentre per altri tre indagati è contestata l’estorsione in concorso in danno di diversi ciclisti. Angelo Citracca e Luca Scinto sono difesi dall’avvocato milanese Federico Cecconi, noto anche per aver difeso con successo Silvio Berlusconi nel caso Ruby.

