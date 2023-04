Un giorno di festa per i bellissimi 18 anni di Daria E per la laurea magistrale in biotecnologie di Lucia

Oggi è una giornata unica e speciale per Daria Dolfi che festeggia il suo compleanno: compie 18 anni e questo è il messaggio arrivato in redazione per lei: "Splendida età quella dei 18 anni, si prende la patente, non si ha paura di niente e si vive appieno il presente. Auguri di cuore maggiorenne! Da Asia e gli zii Stefano e Samanta". Tanti auguri anche dal nostro giornale.

Laurea magistrale in biotecnologie per Lucia Bartoli. "Un meritato successo per lei, una grande soddisfazione per mamma Paola, babbo Claudio e nonna Silvana. Felice anche Tino, il gattone rosso che le ha fatto compagnia durante le tante ore di studio. Auguri e felicitazioni, Lucia, da tutti quelli che ti vogliono bene". Congratulazioni e auguri di una brillante carriera anche da parte del nostro giornale.