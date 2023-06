Un gioiello di pietra "La mia piccola cupola"

Il modello in pietra della cupola del Brunelleschi realizzata da Marcello Fragai, un capocantiere in pensione della ditta Cmsa (Cooperativa Muratori e Sterratori ed Affini) di Montecatini, viene utilizzata nelle Università per illustrare la tecnica con cui è stato costruito il cupolone. Lavorando nel garage della sua casa a Montale, Fragai ha costruito la sua cupola in pietra (70 cm per 70 di base e 55 cm di altezza), seguendo alla lettera i risultati delle ricerche compiute dall’architetto Massimo Ricci sulle metodologie costruttive usate del Brunelleschi a Santa Maria del Fiore. Il capocantiere montalese partecipa col suo modello in pietra alle lezioni di storia dell’architettura della professoressa Francesca Funis a Firenze e a Roma, accompagnato da Matteo Mucci della ditta Cmsa di Montecatini. La passione per la cupola è venuta a Marcello Fragai mentre dirigeva, per conto della ditta Cmsa di Montecatini la ristrutturazione dei locali del museo fiorentino degli Uffizi. "Mentre lavoravo agli Uffizi – racconta Fragai – avevo ogni giorno davanti ai miei occhi la cupola del Brunelleschi e ne sono restato affascinato. Nella direzione dei lavori c’era l’architetto Marco Pellegrini mi consigliò di leggere il libro dell’architetto Ricci sulla cupola e su come venne costruita. Sono rimasto colpito dalle scoperte di Ricci su come Brunelleschi era arrivato a realizzare la cupola".

Andato in pensione Fragai si è dedicato alla costruzione del suo modello di cupola, con il libro di Ricci a fare da guida.

Ha realizzato un ponteggio identico, in scala, a quello servito per la cupola fiorentina, ha poi usato come materiale pietre provenienti dagli scarti del lavoro agli Uffizi. Il risultato è stato un autentico gioiello in muratura che ha destato subito l’interesse degli esperti tra i quali la storica dell’architettura Funis.

Marcello Fragai ha iniziato a fare il muratore a quindici anni con suo padre, a Cantagrillo, suo paese di nascita, e poi ha continuato tutta la vita lavorando con la Cmsa anche in opere di notevole prestigio come per esempio nella chiesa di Betlemme.

Prima di andare in pensione ha lasciato in eredità un libro preziosissimo dal titolo "Esperienze di un capocantiere", in cui trasmette tutti i segreti del mestiere, appresi in decenni di lavoro sul campo. Al Marcello Fragai è dedicata una mostra al Centro Nerucci di Montale dal titolo "L’invenzione di una tecnica, Filippo Brunelleschi costruisce la cupola di Santa Maria del Fiore", che sarà inaugurata oggi e resterà aperta fino all’ 11 giugno (i giorni feriali dalle 16 alle 20, il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20). Domani, giovedì 8 giugno, ci sarà un incontro dedicato agli studenti dell’istituto comprensivo di Montale. Sabato 10, dalle 16 alle 17, è in programma un incontro pubblico aperto a tutti.

Giacomo Bini