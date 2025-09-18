Un gioiello che onora tutte le donne oppresse

La storia è quella di un sogno, di una vocazione. E di una donna che pur di inseguire quel sogno custodisce un segreto: si fingerà uomo pur di poter esercitare quella professione tanto amata del medico. Riuscendoci, fino alla fine dei suoi giorni. Lo spunto arriva dal 1800, dove si colloca la storia del primo chirurgo donna britannico, James Barry, nata Margaret Anne Bulkley. Ma il tema dell’essere donna, con tutto quell’universo di diritti talora negati in alcune zone del mondo è più attuale che mai. Culture ed esperienze si incontrano tra Londra, Teheran e Pistoia dando vita a un gioiello, ispirato a Margaret, che nasce proprio nella nostra città grazie al saper fare e all’abilità orafa di Elisabetta Agresti per la storica Gioielleria Panconesi. Oro, pietre naturali e perle per un gioiello-dipinto in forma di spilla che è risultato dell’incontro del talento pistoiese con quello dell’artista visiva iraniana-britannica Soheia Sokhanvari (@soheila_sokhanvari), molto apprezzata sulla scena internazionale. Un lavoro intenso e in profonda simbiosi quello che è andato avanti tra le due donne, con il prezioso che ha trovato una vetrina straordinaria, la National Portrait Gallery di Londra, dove lo scorso 6 settembre è stato presentato al pubblico.

"Grazie a una mia cliente italo-inglese, Daniela Bargellini Rhodes, ho potuto conoscere Soheia Sokhanvari – racconta Elisabetta –. La storia di Soheia è particolare: stimata ricercatrice in ambito biochimico, sceglie dopo ben diciotto anni di lavoro di inseguire il sogno della pittura, si laurea in belle arti e inizia a dipingere. I suoi quadri sono delle miniature realizzate con tempera all’uovo e dipinti con sottilissimi filamenti, talvolta anche i capelli. Questa sua passione l’ha fatta conoscere in tutto il mondo, anche per il suo instancabile impegno al fianco delle donne iraniane private di ogni diritto dall’oppressione della dittatura. Sono stata onorata di poter realizzare con lei un suo progetto. Non è stato facile interpretare il pensiero della pittrice e le modifiche in corsa ci sono state, accompagnate da un confronto fitto. L’emozione di vederla qui a ritirare l’opera terminata è stata forte, così come ricevere il suo invito per partecipare all’evento di Londra. A lei sarò sempre grata". La Gioielleria Panconesi nasce nel 1901, distinguendosi per l’attenzione verso la qualità e il gusto estetico. Nel 1998 la storia continua con lo stesso immutato spirito e con le idee e le abilità di Elisabetta Agresti che prosegue nella creazione di pezzi unici, intendendo il gioiello come un racconto di eleganza senza tempo. Così è stato anche per questa straordinaria creazione.

Linda Meoni