Un futuro migliore passa dalla Montagna

Sostenibilità, rispetto della natura e della nostra montagna. E poi rigenerazione, meditazione, ascolto di sé e dell’altro in un contesto di assoluta intensità quale è la valle dell’Orsigna. Torna a insistere su questi temi l’Orsigna Arum Festival nelle date dal 4 al 7 agosto, terza edizione ancora più ricca che mira ad approfondire il confronto su temi quali l’ambiente, la solidarietà e l’impegno civile nel tentativo di tracciare un cammino ideale verso un’idea di futuro nel quale sia ancora possibile riconoscersi. Non più dunque solo un evento immersivo nella natura e nei boschi, ma un vero e proprio luogo di incontro, di scambio, di crescita per conoscere e valorizzare il territorio che lo ospita, i suoi abitanti e le sue risorse. Novità di questa terza edizione saranno infatti gli incontri che animeranno ogni giornata, per affrontare, sotto diversi punti di vista, il tema della montagna, da sempre al centro del festival: intesa come risorsa per uno sviluppo sostenibile dell’ambiente appenninico, ma anche come luogo di accoglienza in cui trovano spazio progetti di solidarietà, ed eterno contenitore di storie, oltre che scenario ideale per cammini e viaggi. Incontri, concerti, ma anche tante attività per tutte le età: nei quattro giorni del Festival saranno infatti in programma 40 ore di sessioni di yoga e rigenerazione, 20 ore di laboratori per bambini e famiglie, un trekking per ogni giornata sui sentieri della zona e altrettante passeggiate narrate e tematiche, quattro incontri con oltre trenta ospiti in programma, quattro serate di musica dal vivo, seminari dedicati alla nutrizione e al benessere, mostre fotografiche, proiezioni, presentazioni di libri e molto altro ancora. Sono aperte le iscrizioni alle iniziative: inviare una mail ad [email protected] scrivendo nome, cognome e numero di telefono. Sarà poi cura dello staff ricontattare il mittente. Orsigna Arum Festival è frutto della collaborazione tra l’Azienda Agricola Arum di Tommaso Corrieri, attiva sul territorio dal 2016, e il Comitato in Bianco e Nero che dal 2001 sostiene la missione di Suor Maria Valeria Amato in Guinea Bissau. Parte del ricavato del festival sarà infatti destinato al sostegno dei progetti del Comitato per il supporto sanitario, nutrizionale ed educativo alla popolazione locale, soprattutto donne e bambini.

l.m.