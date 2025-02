Un fabbro con esperienza. E un addetto alla contabilità

Si ricerca fabbro con esperienza. Richiesta esperienza almeno biennale nella mansione. Contattare l’azienda Metallica s.n.c. di d’amico cristiano & c al numero telefonico 344 0353825 oppure via e-mail all’indirizzo [email protected] Per studio professionale si ricerca un addetto alla contabilità. Richiesto titolo di studio attinente alla mansione. La attività da svolgere saranno: gestione documentale e della corrispondenza, gestione del ciclo attivo e passivo (Italia/Europa/Extra UE), gestione delle scritture contabili, gestione incassi e pagamenti, gestione cespiti, gestione Intrastat, scritture di assestamento e adempimenti fiscali. Si offre contratto di apprendistato. Luogo di lavoro raggiungibile con i mezzi pubblici. Contattare [email protected] Infine, per l’area della provincia di Pistoia, si ricerca assicuratore. Contattare il signor Stefano Baldini all’indirizzo e-mail [email protected]