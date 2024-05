Un evento del Cesvot per ’tastare il polso’ al terzo settore

Qual è lo stato di salute del terzo settore nella provincia di Pistoia? A rispondere al quesito sarà l’evento organizzato dal Cesvot per sabato 11 maggio, a partire dalle ore 9.30, nella Sala Sezione soci Coop in viale Adua, in cui i protagonisti saranno anche e soprattutto i giovani. Nel corso della mattinata verrà fatta una fotografia del terzo Settore nella Delegazione Cesvot di Pistoia, con un’approfondita analisi sulla struttura e bisogni del volontariato associato e del volontariato non associato sul territorio. Quello pistoiese è da sempre un territorio vocato alla solidarietà e a confermarlo sono i numeri: 893 Enti del Terzo settore, di cui 267 Organizzazioni di volontariato, 449 Associazioni di Promozione sociale, 57 cooperative, 92 onlus e 28 altre associazioni. Moltissimi gli interventi di spessore che si alterneranno nel corso dell’evento: da Luca Marmo, presidente della provincia di Pistoia, al sindaco Alessandro Tomasi fino al padrone di casa Marco Leporatti, presidente della Sezione Soci Coop Pistoia, e Andrea Salvini, professore di sociologia all’università di Pisa.

A seguire la tavola rotonda "Giovani e volontariato" moderata da Matteo Pepe, vicepresidente vicario della Delegazione Cesvot di Pistoia con la partecipazione di Mariangela Picone docente del Liceo Forteguerri. Proprio gli alunni del liceo presenteranno le loro proposte per creare associazioni a misura di giovani, nate da un percorso di ascolto fatto a scuola per capire quali sono gli ostacoli e le preoccupazioni dei giovani che vogliono avvicinarsi al mondo del volontariato e idee e suggerimenti perché lo facciano anche volentieri. "Credo che il percorso sul volontariato realizzato da Cesvot e Sociolab con le classi del Liceo Forteguerri – sottolinea la professoressa Picone – abbia significato questo: l’educazione oggi non è mera trasmissione di nozioni, essa richiede ciò che nessun manuale può insegnare. L’educazione deve contribuire all’auto-formazione della persona: apprendere e assumere la condizione umana, insegnare a diventare cittadino".

"Promuovere l’adesione delle persone giovani e giovanissime ad attività di volontariato passa innanzitutto dall’ascolto dei diretti interessati – spiega Sociolab –. Tante volte non basta voler ascoltare: serve anche saperlo fare e adottare gli strumenti giusti".

Michele Flori