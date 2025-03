Un dipendente back-office. E un autotrasportatore

Si ricerca un addetto al back-office commerciale (preferibilmente con esperienza) per azienda di Prato di rappresentanza di abbigliamento donna. La persona selezionata predispone la documentazione relativa a ordini, documenti di trasporto, e fatture proforma, gestisce e monitora gli ordini, le spedizioni, le comunicazioni e la reportistica con fornitori e clienti. Richiesto diploma di scuola secondaria superiore, esperienza pregressa nella mansione, padronanza del pacchetto Office e buona conoscenza della lingua inglese. Candidature a [email protected]. Il signor Papi Graziano, invece, ricerca un autotrasportatore con patente CE per trasporto container sul territorio nazionale con rientro in azienda in serata. Si precisa che non sono previsti pernottamenti esterni. Informazioni e candidature al numero telefonico 0574 798147 oppure via e-mail [email protected].