Un defibrillatore in dono nel nome dell’atleta Giak

Un defibrillatore per la nuova Casa delle associazioni, in memoria di Giacomo Di Napoli. Il 9 giugno, in piazza Gramsci, è andato in scena lo spettacolo ‘Sacro vs profano’ nel nome di Giacomo Di Napoli, il ventenne pluripilota e campione di volo che perse la vita in aliante nel luglio 2022. Accanto al palco l’immagine di Giacomo, il ragazzo eccezionale che ha insegnato a giovani e adulti il motto "O si vince o si impara, non si perde mai". Era il più giovane pluripilota di volo sportivo di tutti i tempi nella storia europea. Continua a vivere per le sue abilità e i suoi valori attraverso l’associazione ‘Giak nuotatore volante’ fondata dai genitori del ragazzo, Cristina (presidente dell’associazione) e Gennaro. A fine serata i due coniugi hanno donato al sindaco di Agliana, Luca Benesperi, un contributo di mille euro destinato all’acquisto di un defibrillatore per la nuova Casa delle associazioni, recentemente inaugurata in via Acqualunga dalla giunta aglianese e che, da settembre, accoglierà le attività delle associazioni locali.

Gli scopi solidaristici nei settori che Giak amava di più (volo, nuoto, equitazione, musica e studio) sono il fondamento della missione dell’associazione dedicata al giovane pluripilota (aereo, elicottero e aliante) e campione di volo. Ma Giacomo si distingueva anche nello studio, nonché per altruismo e disponibilità verso i meno fortunati. La donazione è stata preceduta da un evento speciale, tra canto e musica, che ha visto sul palco il coro Terra Betinga diretto dal maestro Paolo Pacini e il rock alternative della band Silly Riff, due generi completamente diversi che però, a conclusione dello spettacolo, sono riusciti a esibirsi insieme nel brano ‘Imagine’. La serata è stata condotta da due volontari dell’associazione, Vittoriana Gariboldi e Camillo Saracinelli, quest’ultimo ideatore dell’evento, pilota di elicottero di lunga esperienza che era entrato in contatto con Giak ma, purtroppo, non era riuscito a incontrarlo perché il ragazzo, prima di poter fissare con lui un appuntamento, perse la vita nel drammatico incidente in aliante dell’11 luglio 2022 a Castel Viscardo, nei cieli di Terni, mentre si stava preparando ai mondiali di volo acrobatico. Saracinelli, pilota nell’esercito e poi nell’aviazione civile. Il prossimo 11 luglio, primo anniversario della sua tragica scomparsa Giak sarà commemorato in due luoghi importantissimi per la sua vita da sportivo. La mattina, alle 10.30 ci sarà l’intitolazione a Giacomo Di Napoli della piscina Cogis Montale, nel pomeriggio alle 18.30 celebrazione della santa messa alla scuola di volo I Pinguini di Quarrata.

Piera Salvi