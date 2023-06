"Un danno da un milione" Enduro annullato, è caos

"Abestone" quest’anno non si farà: lo ha confermato ieri, con grande amarezza, Michele Bosi, organizzatore della prestigiosa gara mondiale di Enduro. Il primo dei danni evidenti è nella mancanza degli oltre 10mila visitatori che avrebbero raggiunto l’Abetone, come accadde anche lo scorso anno. Il sindaco di Abetone Cutigliano, Marcello Danti stigmatizza l’accaduto: "Non sarà possibile disputare la gara – scrive il primo cittadino – perché non è stato possibile terminare il percorso autorizzativo in tempo utile. Purtroppo, malgrado l’impegno degli organizzatori e dell’Amministrazione che ha mantenuto costanti contatti con tutti gli enti e autorità coinvolte, il percorso burocratico si è rivelato più complicato di quanto previsto. Il percorso autorizzativo continua ad andare avanti in modo da ottenere la possibilità di svolgere la gara l’anno prossimo. A tal fine convocheremo una conferenza di servizi per far sedere allo stesso tavolo tutti gli enti e le autorità competenti a rilasciare le autorizzazioni necessarie. Purtroppo il danno, perché tale è lo stop alla gara, quest’anno ci sarà. Non ci arrendiamo e, nel rispetto delle regole ma con un approccio pragmatico, vogliamo mantenere questa competizione internazionale nel nostro territorio".

In una nota diffusa subito dopo, anche la sua maggioranza fa quadrato. E alza il tiro: "Un danno da un milione di euro per il territorio! Si parla tanto di destagionalizzare, di differenziare, di creare nuove situazioni ma certamente così non è solo difficile ma diventa impossibile – denunciano sindaco, giunta, presidente del Municipio di Abetone e tutti i consiglieri di maggioranza –. La necessità di rinunciare alla manifestazione Abestone di motociclismo è solo l’ultimo degli episodi che ci troviamo a dover ingoiare. Questo atteggiamento non è accettabile e ne discuteremo in consiglio comunale e questa vicenda verrà posta anche alla attenzione del Consiglio Regionale e del Governo nazionale". L’annullamento della manifestazione è stato conseguente alla nuova richiesta di diverse prescrizioni dall’ufficio biodiversità (si parla di quattro pagine), impossibili da portare a termine in tempo utile.

Andrea Nannini