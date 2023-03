Un contributo dall’amministrazione L’omaggio nei nuovi nomi delle strade

Ci sarà molta attenzione ai ruoli ed ai mestieri di un tempo delle donne pistoiesi nella denominazione di nuovi spazi pubblici e, soprattutto, rotonde stradali. Questo è emerso dalla prima riunione del 2023 della "Commissione toponomastica" che si occupa di analizzare le richieste che pervengono al Comune da parte di enti, associazioni, partiti o semplici cittadini e, soprattutto, individuare i nomi giusti per nuovi spazi che vengono creati col passare del tempo. Spazio, dunque, agli antichi mestieri che hanno reso famose le donne pistoiesi a cavallo tra Ottocento e Novecento. A brevissimo, grazie alla votazione deliberata all’unanimità, la rotatoria di porta San Marco che collega viale Arcadia con via Antonelli e viale Matteotti avrà il nome di "Rotonda Ricamatrici e Sarte pistoiesi", mentre l’ultima realizzata in ordine di tempo lungo via Sestini per entrare alle Fornaci prenderà la denominazione di "Rotonda Impagliatrici e Trecciaiole" e, infine, l’ampia rotonda di via Toscana che porta da una parte verso la Tangenziale Est e dall’altra lungo la nuova Pratese si chiamerà "Rotonda delle Organare". Nell’occasione, poi, è stato deliberato ugualmente all’unanimità di intitolare la rotonda di fronte al supermercato Coop fra viale Adua e via Macallè alle donne vittime di violenza. Un altro via libera, invece, è arrivato per soddisfare la proposta che era stata adottata in consiglio comunale dal gruppo Pd, e poi sottoscritta da tutti i gruppi consiliari, dell’intitolazione del giardino antistante via Pietri, Boccaccini e Santomoro alla memoria di Antonio Montinaro, agente della scorta del giudice Giovanni Falcone, ucciso nell’attentato di Capaci: dopo aver informato gli abitanti della zona, l’atto è stato approvato a pieni voti.