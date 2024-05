"Un combattente". L’omaggio della politica a un protagonista di tante battaglie

"Un pensiero commosso a una grande e bellissima personalità attenta ai fragili, ma anche moderna e innovativa nel campo dell’informazione e della comunicazione". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda Luigi Bardelli. Il presidente lo ricorda come "Una colonna della comunità pistoiese e toscana, uomo guidato da una profonda fede cristiana che ha permeato ogni suo azione, incarnando i valori di pace e solidarietà. Un impegno che non si è limitato alla sfera della comunicazione, ma che ha contribuito concretamente a creare strutture all’avanguardia per l’assistenza e la riabilitazione di centinaia di persone disabili. Luigi Bardelli ha reso la sua città e l’intera Toscana un luogo migliore, più inclusivo e solidale". A nome di tutta la giunta il presidente Giani abbraccia i familiari e i suoi collaboratori con l’augurio e la certezza che sapranno proseguire nella strada da lui tracciata.

L’assessore regionale ai sistemi informativi Stefano Ciuoffo ha ricordato Bardelli: "Uomo giusto, ispirato da una profonda fede cristiana, che lo ha accompagnato per tutta la vita e in tutte le sue azioni. Una fede che conviveva con lo spirito pionieristico e innovatore e che lo aveva spinto a fondare, a metà degli anni settanta, una delle prime emittenti private in Italia. Una televisione che è cresciuta nel tempo, ad arricchire il panorama informativo della sua città e dell’intera Toscana.

"Non è facile scrivere di Luigi – scrive Federica Fratoni, consigliera regionale –. Prima di tutto un combattente, protagonista di tante autentiche battaglie contro gli stereotipi e le discriminazioni, per i propri ragazzi e le loro famiglie, con il desiderio implacabile di accogliere tutti e offrire a ciascuno di loro la “bellezza di riabilitarsi alla vita”. Uno straordinario operatore culturale. Nella televisione locale ha portato l’informazione e l’approfondimento (indimenticabili i suoi editoriali prima del tg), la valorizzazione del territorio, le produzioni tipiche, talvolta sconosciute ai più, il mondo economico e quello variegato delle tante associazioni. Un divulgatore illuminato, conscio della potenza dello strumento televisivo per raggiungere il grande pubblico. Ha interrogato e stimolato la politica sui problemi locali come sulle tematiche strategiche, sempre con il coraggio, l’intelligenza e la coerenza che lo hanno indubbiamente contraddistinto. Amavo parlare con lui, imparavo sempre qualcosa e traevo nuova energia da ogni nostro incontro. L’ultima telefonata due giorni fa, progettando ancora il futuro con lucida lungimiranza. Mancherà molto. Grazie Luigi per aver testimoniato con forza, ogni giorno della tua vita, i valori irrinunciabili della pace e della solidarietà. Riposa in pace".

"La scomparsa di Luigi Bardelli è uno notizia dolorosa per tutta la comunità pistoiese e non solo. Un punto di riferimento per il territorio costante e indispensabile, grazie al suo impegno, sempre al servizio del bene comune e dei più fragili – così lo ricorda Marco Furfaro, deputato del partito Democratico e nella segreteria nazionale –. Attraverso la sua passione per il giornalismo e per la comunicazione ha saputo promuovere la cultura dell’educazione e della solidarietà per intere generazioni. Da direttore di Tvl ha saputo trasformare la sua professione in impegno civico. Una figura che ha reso Pistoia e l’intera Toscana il posto che conosciamo ora. Un posto migliore. Ci mancherà tantissimo ma il suo esempio continuerà a essere bussola per costruire un mondo più giusto e solidale".

"L’informazione di Pistoia e provincia, ma non solo, perde, con la morte di Luigi Bardelli, una voce importante nel panorama editoriale – scrive Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega –. Lascerà sicuramente un significativo ricordo per il grande impegno profuso in tanti anni nel campo giornalistico, ma anche in quello, altrettanto rilevante, del terzo settore".

l.a.