Un Carnevale da sogno per celebrare l’amicizia

E’ calato il sipario anche sulla quinta edizione del Carnevale della Montagna che ha visto Maresca, con il suo spettacolare carro, prevalere sugli altri concorrenti. Ma la festa non è finita, perchè contiene messaggi assai potenti. Sì, perché al Carnevale della Montagna, tra figuranti, aiutanti, lavoranti, organizzatori e tutti gli altri, in un territorio abitato da diecimila persone, almeno un migliaio hanno dedicato almeno due mesi ad allestire uno spettacolo di eccellente qualità e tra qualche mese, si ricomincerà a pensare e lavorare per la prossima edizione. Anche chi non ha potuto avvalersi di grandi numeri, vedi l’apprezzato Ponte Sestaione, premiato con la piazza d’onore, o Pian del Meo che conta dodici abitanti, ha puntato su originalità e fantasia. Altri, che hanno avuto a disposizione un maggior numero di collaboratori sono riusciti a realizzare allestimenti anche di notevole importanza, come Maresca che ha messo in piazza un corteo di cinquanta metri e duecento figuranti con costumi curatissimi, all’altezza di qualsiasi carnevale ben più celebrato. L’elemento qualificante di questo Carnevale che ogni anno riesce a portare in piazza anche un gran numero di turisti e villeggianti, dimostrandosi fortemente attrattiva, è la competizione miscelata con la condivisione. Il successo della manifestazione e il piacere dell’amicizia vanno ben oltre la soddisfazione di alzare il trofeo. "La rivalità vera – afferma ridendo Manuel Ricciarelli, responsabile del carro vincitore – dura per il tempo della votazione. Poi siamo tutti, per così dire, sullo stesso carro. Fino alla sfilata ci si vede poco la rivalità, si basa tutta su sberleffi e scherzi. Però se c’è un problema siamo a disposizione gli uni degli altri. Per noi l’allestimento comporta un lavoro di circa tre mesi, possiamo contare sull’aiuto di molte aziende del territorio, di molti cittadini che lavorano a casa a confezionare quello che serve, poi copriamo le spese, che cerchiamo di contenere il più possibile, finanziandoci con autotassazione, donazioni, contributi degli organizzatori: Pro Loco, Scoiattoli on the road, Pubblica Assistenza e Quelli del Carnevale".

Andrea Nannini