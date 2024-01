"Un canale ostruito e vizi di costruzione"

L’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini (nella foto in basso a sinistra) ha fatto il punto sulla situazione dell’asilo nido di via Fucini su cui punta il dito il Partito Democratico.

"Di allagamenti non parlerei proprio. Infatti, la scuola non ha mai chiuso nemmeno i giorni dopo il recente alluvione. Occorre anche scindere la questione delle infiltrazioni: Nel caso dell’evento eccezionale del 3 novembre, un canale di discesa delle acque fu ostruito da fogliame trasportato dal forte vento di alcuni giorni prima che ne impedì il normale deflusso – ha detto l’assessore – le altre infiltrazioni, di lieve entità riscontrate, sono dovute a dei vizi occulti di costruzione e per questo motivo sono stati richiamati l’impresa costruttrice e la direzione dei lavori a rispondere, come previsto da codice civile, del buon lavoro che alcuni anni prima hanno certificato. Mi preme altresì – conclude Gargini – specificare che le nostre vecchie scuole di ogni ordine e grado riscontrano tutte piccoli disagi e problematiche che costantemente monitoriamo e risolviamo, ma, in nessun caso, soffrono di inagibilità".

g.f.